Ibrahimovic om sidste tid i United: Jeg var ikke den samme

Da den svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic vendte tilbage til Manchester United i august sidste år, var der sikkert mange af klubbens fans, der havde håbet, at svenskeren kunne fortsætte med at banke mål i kassen i lige så høj frekvens, som han havde sæsonen før.

Men knæskaden, der endte svenskerens 2016/2017-sæson før tid, hæmmede stadig Ibrahimovic.

Det blev derfor kun til syv kampe og et enkelt mål for den flamboyante angriber, inden Premier League-klubben ophævede Ibrahimovics kontrakt i marts, og han skiftede til amerikanske Los Angeles Galaxy.

Den 36-årige svensker erkender da også nu, at han ikke var fysisk klar til at gøre comeback for United, da han igen var på banen for holdet i november sidste år.

»Hovedet kan være klar, men det var knæet ikke.«

»Da jeg endelig blev klar, sagde jeg til mig selv, at jeg ikke var den samme. De havde en Zlatan før. Efter skaden var jeg ikke klar til at være den samme Zlatan,« siger svenskeren til BBC.

Zlatan Ibrahimovic nåede i alt at score 29 mål i 53 kampe for Manchester United.

Efter skiftet til USA er det blevet til 11 mål i 14 kampe for Galaxy.

/ritzau/