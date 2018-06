»Hvis Danmark vinder, vil det ikke være en katastrofe. Frankrig er videre«

Fodboldturnering holder de hvert år, men det er ikke hver gang, det falder sammen med en VM-slutrundekamp, hvor Danmark og Frankrig møder hinanden.

I Farum i Right to Dream Park er både danskere og franskmænd tirdag samlet til ét stort fodboldarrangement. Som opvarmning til den store kamp senere, dyster de mod hinanden i deres egen fodboldturnering. Den franske ambassadør vil efter turneringen overrække pokalen til vinderholdet.

Franske og danske stemmer summer på græsplænen, hvor Superliga-klubben F.C. Nordsjælland til dagligt har sin gang. I alt ti hold er tilmeldt turneringen. Stemningen blandt de to nationaliteter er positiv.

Alligevel er det ikke alle, der ønsker sejren til Danmark. Théo Egal kommer fra Frankrig, men har boet i Danmark i snart to år. Han er 24 år og arbejder til dagligt med salg i Danmark for en fransk virksomhed. Han er mødt op til turneringen, fordi han godt kan lide stemningen, der er mellem de franske og danske deltagere. I eftermiddag holder han med Frankrig, men mener, at Danmark har bedre chancer for at komme længere i turneringen. Men det vil heller ikke være det værste.

Mange danskere er også mødt op for at deltage i turneringen.

»Jeg vil være mere træt af det, hvis Frankrig tabte mod et andet hold. Efter Frankrig er Danmark det hold, jeg støtter,« siger han.

Théo Egal er 24 år og er i Danmark i to år for at arbejde for en fransk virksomhed.

Han beskriver fodboldkulturen i Danmark, som en del anderledes i forhold til den franske. I hvert fald det, han har oplevet indtil videre.

»Det lader til, at mange danskere går op i fodbold. Det gør franskmænd også, men i hvert fald her under VM har jeg oplevet en hel særlig stemning,« siger Théo Egal.

Men ingen sure miner. Hvis Danmark vinder i dag over Frankrig, er det ikke jordens undergang, siger Lionel Favre på 52 år. Han har boet i Danmark i lidt over fire år. Han er mødt op i dag, fordi han synes, det er en god begivenhed at kunne dele mellem franskmænd og danskere.

»Jeg er nervøs på Danmarks vegne, fordi de skal kæmpe for at komme videre,« Lionel Favre.

»Jeg ved, at alle er venlige uanset, hvad der sker. Men jeg håber selvfølgelig, at Frankrig vinder. Jeg er nervøs på Danmarks vegne, fordi de skal kæmpe for at komme videre. Hvis Danmark vinder, vil det ikke være en katastrofe. Frankrig er videre,« siger Lionel Favre.

Det er Det Dansk-Franske Handelskammer, der står bag arrangementet. En organisation, der er skabt med formålet at styrke handelsforbindelserne mellem Frankrig og Danmark samt de industrielle og professionelle relationer mellem de to lande.

Lionel Favre er 52 år og har boet i Danmark i 4,5 år.

I Det Dansk-Franske Handelskammer har man gennem tiden oplevet mange franskmænd komme til Danmark for at lære af danskerne. Danmark er kommet på landkortet i Frankrig, forklarer formand Anders Thorbøl.

Senere vil en bus ankomme fra den franske ambassade med andre franske og danske deltagere, der ønsker at se fodboldkampen.

På fodboldbanen er de mange fremmødte hold så småt gået i gang med at varme op. Der går ikke mange minutter, efter den første kamp er gået i gang, før den første målscorer kan udpeges. Det var ikke fra et af de franske hold.