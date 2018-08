Hvem sender hvad fra de store fodboldligaer

København. Det er en jungle at finde ud af, hvilke tv-stationer og streamingtjenester, der sender fodboldkampe fra de største europæiske ligaer.

Her er et overblik over den nuværende sammensætning på et udvalg af ligaer og turneringer.

* Premier League:

6'eren, TV3 Max, TV3+, Viasat Ultra HD. Desuden kan man streame kampe på Eurosport Player og Viaplay.

* Superligaen:

9'eren, Eurosport 2, TV3 Max, TV3 Sport, TV3+. Desuden kan man streame kampe på Eurosport Player og Viaplay.

* Champions League:

TV3 Max, TV3 Sport, TV3+. Desuden kan man streame kampe på Viaplay.

* Europa League:

6'eren, 9'eren, Eurosport 2. Desuden kan man streame kampe på Eurosport Player (enkelte kvalifikationskampe er blevet vist på TV3 Sport og TV3 Max).

* La Liga:

Man kan kun se kampene via streamingtjenesten Strive.

* Serie A:

Man kan kun se kampene via streamingtjenesten Strive.

* Bundesligaen:

TV3 Max, TV3 Sport. Desuden kan man streame kampe på Viaplay.

* FA Cuppen

6'eren, 9'eren, Eurosport 2, TV3 Max, TV3 Sport, TV3+. Desuden kan man streame kampe på Eurosport Player og Viaplay.

* Carabao Cuppen (den engelske Liga Cup)

6'eren, 9'eren, Eurosport 2, TV3 Max, TV3 Sport. Desuden kan man streame kampe på Eurosport Player og Viaplay.

* Ligue 1 (den franske liga):

TV3 Max, TV3 Sport. Desuden kan man streame kampe på Viaplay.

* Æresdivisionen (den hollandske liga):

TV2 Sport. Desuden kan man streame kampe på TV2 Play.

* VM-slutrunden 2022:

DR1, DR3, TV2, TV2 Sport. Desuden kan man streame kampe på DR TV og TV2 Play.

* VM- og EM-kvalifikationen:

9'eren, Eurosport 2, Kanal 5. Desuden kan man streame kampe på Dplay Sport og Eurosport Player.

Kilde: digitalt.tv

/ritzau/