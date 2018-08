Horsens-manager efter 0-0: Vi er langt fra en ny angriber

Horsens. Horsens-manager Bo Henriksen valgte i 0-0-kampen mod AaB at stille med højreback Rune Frantsen og den defensive midtbanespiller Sammy Skytte i angrebet.

Manageren har selv været ude og sige, at han leder efter en ny angriber, men efter kampen mod AaB kommer han med dystre udsigter for den plan.

- Selvfølgelig skal vi blive bedre offensivt, og vi har også 11 dage til at løse et eller andet.

- Jeg er stadigvæk langt fra at hente en ny angriber. Vi kigger, ser os omkring og snakker lidt med nogle forskellige rundt omkring.

- Vi har nogle emner, men vi er ikke i nogle forhandlinger med nogen, og det er jo lidt det, der skal være en start for at lande et eller andet.

Spørgsmål: Føler du dig sikker på, at I får hentet en angriber, inden transfervinduet lukker?

- Ja, for ellers skal jeg sgu selv spille, og det bliver op ad bakke. Der skal komme en ny ind, det er der ingen tvivl om, siger Horsens-manageren.

Bo Henriksen havde ellers tre angribere i Oliver Drost, Lasse Kryger og Mathias Kristensen siddende på bænken, men de er ikke helt, hvor de skal være.

- Vi har jo også nogle på bænken, der skal i form. Lasse Kryger og Jonas Borring har været ude i et stykke tid, og Oliver Drost har ikke fundet den form endnu, som han skal.

- Vi må erkende, at vi ikke er gode oppe foran. Det var der ikke nogle af holdene, der var i kampen. Det var jo en fuldstændig forfærdelig offensiv fodboldkamp, siger han.

Det var dog kalkuleret for Bo Henriksen, at Horsens ikke skulle komme med så meget frem ad banen. Han havde fokus på at få stoppet den dårlige stime på 20 kampe i træk, hvor man har lukket mål ind.

- Det kan ikke passe, at man ikke kan holde nullet i 21 kampe. Det er jo en katastrofe, så derfor var det et helt klart fokus for os, at vi skulle forsvare os med alt, hvad vi havde. Det synes jeg, at vi gjorde.

Horsens møder FC Nordsjælland på udebane i næste runde.

/ritzau/