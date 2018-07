Holm frygtede for styrtet stjernerytter: Der var stille

Bagnères-de-Luchon. Philippe Gilbert er sluppet med knubs efter sit dramatiske styrt på tirsdagens etape i Tour de France, hvor den belgiske veteran fejlede på nedkørslen på Col de Portet-d'Aspet og styrtede med hovedet først ud over et stengærde.

Quick-Step-rytteren kom på cyklen igen og fuldførte etapen, men det var nervøse sekunder for sportsdirektør Brian Holm, der sad i følgebilen bag feltet.

- Jeg bryder mig aldrig om, når de ikke svarer, og der er stille i mikrofonen. Da jeg så det stengærde, tænkte jeg: "Den er grim". Jeg havde ikke specielt meget lyst til at kigge ud over kanten.

- Da jeg kom derhen, kunne jeg høre noget lyd på fransk og flamsk og engelsk. Der blev bandet og svovlet, og så tænkte jeg, at han var ok, siger Brian Holm.

Styrtet skete på den nedkørsel, hvor italieneren Fabio Casartelli mistede livet for 23 år siden.

Philippe Gilbert slap nådigt fra sit uheld, selv om han efter Holms vurdering faldt to en halv meter ned på nogle sten.

Belgieren havde endda overskud til at gå på podiet for at lade sig hylde som etapens mest aggressive rytter. En grim flænge i knæet blev det dog til.

- Uden at være doktor kunne jeg godt se, at han skulle sys. Der behøvede jeg ikke kigge så længe, og det var det, han bandede og svovlede over. Der var også noget med hånden.

- Om så han skal udgå nu, så må det være sådan. Bare han er i et stykke. En ting man frygter som sportsdirektør, er at de kommer rigtig til skade. Om vi vinder eller taber, det går jo nok alt sammen, siger Holm.

Philippe Gilberts holdkammerat Julian Alaphilippe vandt 16. etape efter solokørsel på de sidste kilometer.

