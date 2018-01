Hollandsk stjerne bliver i Team Esbjerg i endnu et år

Estavana Polman fulgte sine følelser og har valgt at forlænge med Team Esbjerg.

Den hollandske landsholdsspiller i håndbold kom til klubben efter to sæsoner i Sønderjyske i 2013 og har løbende forlænget samarbejdet i form af etårige aftaler.

Denne gang har hensynet til hendes kæreste, Rafael van der Vaart, som spiller fodbold i FC Midtjylland, og parrets syv måneder gamle datter, Jesslynn, også været med i overvejelserne.

»Min karriere vejer tungest, men man tænker også på, om familien har det godt, og det har den. Rafael er meget glad for at være i Esbjerg og vil gerne blive, og jeg elsker fortsat klubben og alle omkring den.«

»Når man har været i samme klub så længe, tænker man på, om man skal tage et nyt skridt. Men jeg følger altid mine følelser, og de siger Team Esbjerg,« siger Polman til klubbens hjemmeside.

Hun vil ikke stå i vejen, hvis Rafael van der Vaart ønsker at fortsætte fodboldkarrieren et andet sted, men han har ikke konkrete planer, forklares det.

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen betegner Polman som en vellidt spiller med stor betydning for holdet hele klubben.

»Estavana er en kvalitetsspiller, som der ikke er mange af på verdensplan. Hun er en spiller, der på alle måder skubber til rammerne, både positivt og negativt.«

»Med hendes potentiale kunne jeg godt ønske mig, at hun ind imellem ville yde lidt mere, og hun er afhængig af at have hårdtarbejdende spillere omkring sig.«

»Men hun har den evne til at afgøre store kampe, som kun få har, hun kan drive et hold og finde et ekstra gear, når det er allermest nødvendigt.«

»Vi har behov for at have spillere i klubben, som udvider grænserne,« siger Jesper Jensen.

Polman har hidtil spillet 135 kampe og scoret 747 mål for Team Esbjerg.

Derudover har hun spillet 116 landskampe for Holland og vundet EM-sølv, sølv ved OL i 2016 og bronze ved VM i december i Tyskland.