Hollandsk Formel 1-kører raser mod motorleverandør efter tidlig exit

Man behøvede ikke at have været på kursus i at aflæse kropssprog for at kunne se, at Max Verstappen var i dårligt humør efter sin tidlige exit fra Formel 1-grandprixet i Ungarn søndag.

Den 20-årige hollænder er ikke just kendt som en mester ud i diplomatiets ædle kunst, og han havde da også afleveret nogle af sprogets værste gloser, da han parkerede sin Red Bull-racer i vejkanten på sjette omgang.

Målet for Max Verstappens vrede var den motor fra Renault, som endnu en gang svigtede og sendte ham tidligt ud af løbet.

»Man betaler millioner for det, man håber er en anstændig motor, men den bliver ved med at bryde sammen,« siger hollænderen ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Vi var også de langsomste på banen. Det var svært at acceptere, og jeg var meget ophidset, da jeg var igennem på teamradioen. Jeg er skuffet, teamet er skuffet, og fansene er skuffede,« siger han med henvisning til de mange hollandske tilskuere til løbet.

Red Bull regnes sædvanligvis som det tredjestærkeste team i Formel 1 efter Mercedes og Ferrari, men teamet har haft problemer.

Søndag i sidste uge var det Max Verstappens teamkollega, Daniel Ricciardo, der måtte udgå under grandprixet på Hockenheim-banen i Tyskland.

I Ungarn fik Ricciardo dog oprejsning, da han kørte sig op gennem feltet og sluttede på fjerdepladsen.

Fra næste sæson skifter Red Bull motorleverandør fra Renault til Honda.

Red Bull-teamchef Christian Horner ser tilsyneladende meget frem til skiftet.

»Jeg vil ikke lade mig drage for meget ind i dette. Men vi betaler mange millioner pund for disse motorer, for et førsteklasses produkt, og man kan se meget tydeligt, at det langtfra er det.«

»Så det er frustrerende. Det er, hvad det er. Jeg vil lade Cyril (Cyril Abiteboul, administrerende direktør for Renault Sport, red.) komme med sine undskyldninger,« siger Christian Horner ifølge Sky Sports.

/ritzau/