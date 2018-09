Højbjergs projektil var ikke nok til ny Southampton-sejr

Den danske fodboldspiller Pierre-Emile Højbjerg har rigtig fået gang i målscoringen for Southampton i den engelske Premier League.

Mandag aften nettede han for anden spillerunde i træk, men Southampton måtte trods en 2-0-føring nøjes med uafgjort 2-2 hjemme mod Brighton.

Efter 35 minutter modtog danskeren kuglen et godt stykke uden for feltet og hamrede et fladt skud ned i hjørnet af målet til højre for målmand Matt Ryan.

Brighton-keeperen strakte sig, så lang han var, men nåede alligevel ikke at komme i vejen for kanonskuddet.

Dermed fulgte Højbjerg op på sin første sæsonscoring i Southamptons seneste kamp - udekampen mod Crystal Palace før landskamppausen, hvor danskeren cementerede sit holds 2-0-sejr.

Hjemmeholdet, der også havde Jannik Vestergaard med i startopstillingen, var klart bedst i første halvleg mod Brighton, som havde meget svært ved at finde fodfæste.

Højbjergs mål blev dog halvlegens eneste, og efter pausen ændret billedet sig. Pludselig sværmede Brighton-spillerne om hjemmeholdets mål og var flere gange tæt på udligningen.

Southampton fik dog hårdt tiltrængt luft, da angriberen Danny Ings 20 minutter inde i anden halvleg tilkæmpede sig et straffespark, som han selv stensikkert udnyttede og bragte sit hold to mål foran.

Brightons Shane Duffy fik dog hurtigt reduceret på hovedstød i en situation, hvor han udnyttede, at Jannik Vestergaard stod alene med to modstandere midt for mål.

Så var der pludselig nerver på, hjemmeholdet kom under hårdt pres, og til allersidst gik det galt.

Indskiftede James Ward-Prowse begik straffe mod Shane Duffy, og det udnyttede Glenn Murray til at udligne til 2-2.

Med resultatet ligger de to hold fortsat side om side - nu med fem point for fem kampe.

