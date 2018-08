Hobro-træner revser sit forsvar efter øretæve i Randers

Hobro IK tabte søndag eftermiddag 0-3 på udebane mod Randers FC.

Dermed har Hobro nu lukket hele 15 mål ind i sæsonens første seks spillerunder, og det er en statistik, der absolut ikke falder i god jord hos Hobro-træner Allan Kuhn.

»Det er bare ikke godt nok.«

»Fodboldkampe bliver afgjort af få sekvenser, og de to mål, som Randers fik kort før pausen, blev de afgørende sekvenser for kampen.«

»Der er ingen tvivl om, hvad vi skal hjem og arbejde på. Vi har lukket alt for mange mål ind, og det er ganske enkelt for let at score på os,« siger Allan Kuhn.

Hobro-træneren følte ellers, at hans hold havde godt styr på kampen, men han måtte konstatere at både André Rømer, Emil Riis Jakobsen og Saba Lobzhanidze fik scoret i opgøret for Randers.

»Det er meget frustrerende. Vi havde fuldstændigt styr på Randers, indtil vi nåede kampens 40. minut, hvor de så fik to mål og kunne gå til pause med en meget bedre fornemmelse, end vi kunne.«

»Jeg synes egentligt, at vores defensiv spillede en god kamp. Vi stod godt i selve spillet, og så fik de et mål på et hjørnespark og endnu et på et langskud,« siger Allan Kuhn.

Hobros træner anerkender samtidigt, at det er for nemt at score mod nordjyderne.

»Rasmus Minor Petersen spillede en fantastisk kamp, men når det er sagt, så mangler vi noget kynisme både offensivt og defensivt. Vi skal være bedre til at steppe op, når modstanderne bliver farlige.«

/ritzau/