Hobro kan tjene gode penge på handel med Wolverhampton

Hobro. Fredag udlejede Hobro den 19-årige forsvarsspiller Alexander Molberg til den engelske Premier League, hvor oprykkerne fra Wolverhampton har hentet ham ind til klubbens U23-mandskab.

Det er en handel med fine økonomiske perspektiver, sagde Hobro-sportschef Jens Hammer Sørensen efter Hobros 3-2-sejr over OB lørdag.

- Der er flere gode ting i denne handel. Vi ville ikke stå i vejen for Alexander, og han ville gerne selv over til klubben, siger Jens Hammer Sørensen.

Der er tale om en lejeaftale frem til nytår, hvor den unge forsvarsspiller skal spille for Wolverhamptons ungdomshold.

Hvis englænderne vil, så har de mulighed for at indløse en frikøbsklausul. Prisen på en eventuel aftale er ikke blevet offentliggjort, men Jens Hammer Sørensen er tilfreds med prisen på Molberg.

- De engelske klubber er ikke så pivede, når det kommer til penge, siger sportschefen.

Skulle Alexander Molberg ikke få succes i Wolverhampton, så ser Jens Hammer Sørensen stadig skiftet som positivt.

- Hvis han kommer tilbage og spiller for os i foråret, så tænker jeg, at han formentligt stadig har udviklet sig bedre, end han ville gøre ved at spille for os, konkluderer Jens Hammer Sørensen.

Alexander Molberg har endnu ikke fået sin officielle debut for Hobros bedste mandskab, da han først ankom til klubben før denne sæson. Han har tidligere været hos OB, der lørdag gæstede Hobro. Hobro vandt opgøret med 3-2 og fik dermed den første sejr i sæsonen.

Den sejr glædede naturligt nok Hobro-træner Allan Kuhn, der efter opgøret var tilfreds med sejren, men ikke med spillet.

- Vi kunne have gjort meget anderledes. Vi var teknisk dårlige, og vi ramte ikke hinanden. Men vi vandt kampen, og det skal man huske at nyde, siger Kuhn om nordjydernes første sejr i sæsonen.

Med sejren rykkede Hobro væk fra sidstepladsen i Superligaen. I næste runde møder Hobro lokalrivalerne fra Randers.

