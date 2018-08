Hjulmand efter FCN-triumf mod AIK: Jeg er så imponeret

Stockholm. Det blev en stor europæisk aften for FC Nordsjælland, da den danske fodboldklub torsdag aften var en tur i Stockholm for at møde AIK i Europa League-kvalifikationens anden runde.

FC Nordsjælland vandt 1-0 over topholdet i Allsvenskan og er videre til tredje runde med samlet 2-0.

Cheftræner Kasper Hjulmand var efter kampen særdeles begejstret over sit unge holds indsats.

- Jeg er så imponeret. Vi spillede fantastisk solidt og bedst af alt i vores egen spillestil.

- Det var teamspirit af højt format, og det er en kamp og en præstation, vi kan bygge videre på, siger Kasper Hjulmand til FC Nordsjællands hjemmeside.

18-årige Andreas Olsen blev matchvinder for nordsjællænderne, da han scorede kampens enlige mål efter cirka en halv times spil.

Teenageren erkender, at der var lidt held med i scoringen, som blev sat ind mellem benene på AIK-målmand Oscar Linnér.

- Jeg slap fri til skud og ville egentlig have sat bolden ved bagstolpen. Men lad os bare sige, at det var med vilje, at jeg sendte bolden ind mellem benene på keeperen.

- Det var en vanvittig følelse, og jeg føler, det var det vigtigste mål, jeg endnu har lavet, siger Andreas Olsen.

FC Nordsjælland skal i tredje runde af Europa League-kvalifikationen møde Partizan Beograd fra Serbien.

/ritzau/