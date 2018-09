Herning-Ikast slår København efter god anden halvleg

Det blev til en tæt afslutning, da Herning-Ikast Håndbold torsdag tog imod de forsvarende mestre fra København Håndbold på hjemmebane.

Midtjyderne var bagud med to mål ved pausen, men fik efter en god anden halvleg kæmpet sig til en smal sejr på 30-29.

Med torsdagens resultat har begge hold seks point efter fem kampe.

Første halvleg var kendetegnet af, at ingen af de to hold formåede at lægge afstand til det andet.

Først med få minutter tilbage af første halvleg fik københavnerne skabt et lille hul, da Linn Blohm fra stregen gjorde det til 16-13. Herning-Ikast formåede dog at reducere udeholdets føring en smule og kunne gå til pause bagud 15-17.

Ti minutter inde i anden halvleg var hovedstadsklubbens føring væk, da Tonje Løseth efter et gennembrud udlignede til 19-19. Et minut og en teknisk fejl fra København Håndbold senere kunne Emma Friis endda bringe midtjyderne foran med en kontrascoring.

Den gode periode fortsatte for Herning-Ikast, der på en scoring fra Stine Ruscetta Skogrand bragte sig foran 23-20. Et mål, der fik København Håndbold til at tage en timeout.

Spilstoppet gavnede tilsyneladende udeholdet, der ti minutter senere havde fået kæmpet sig tilbage og med en kontrascoring af Kelly Dulfer udlignede til 28-28 med lidt over fem minutter tilbage af kampen.

Der var derfor lagt op til en nervepirrende afslutning. Med et minut tilbage kunne københavnernes Debbie Bont udligne til 30-30, men hollænderens skud blev reddet af Sabine Englert i Herning-Ikast-målet.

Målmanden endte med at blive helten. Der kom således ikke flere scoringer i kampen, og Herning-Ikast kunne sætte sæsonens tredje sejr på kontoen.

Hjemmeholdets Helene Gigstad Fauske og Stine Ruscetta Skogrand blev med ni mål hver kampens topscorere.

/ritzau/