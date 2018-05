Helsingør-chef: Vi skal nok komme tilbage i Superligaen

FC Helsingør rykkede mandag ud af Alka Superligaen efter en enkelt sæson i den bedste række.

Det skete efter et 3-4-nederlag i Silkeborg og dermed et samlet 4-5-nederlag til midtjyderne over to playoffkampe.

Helsingørs direktør Janus Kyhl ser optimistisk på chancen for at komme hurtigt tilbage til Superligaen.

»Vi skal nok komme tilbage til Superligaen. Som oprykkerhold har vi manglet rutinen, og det er en af grundene til, at vi må ned nu,« siger Kyhl.

Cheftræner Christian Lønstrup er umiddelbart lidt mere pessimistisk i nederlagets stund.

»Det bliver ikke let for os i 1. division. Seks-syv hold i 1. division har en bedre økonomi end os og flere spillere på fuldtid. Det er ingen gave at rykke ned.«

»Men hvis vi kan beholde størstedelen af den trup med masser af talent, vi har nu, giver det god mening at snakke om oprykning. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan gøre en forskel i 1. division,« siger Lønstrup.

Han kalder nederlaget mod Silkeborg for en mavepuster og ærgrer sig over de manglende marginaler.

»Jeg har det skidt. Jeg føler virkelig med spillerne, og som træner har jeg også noget stolthed på spil.«

»Vores rejse har været fra midten af 2. division til Superligaen på tre år, og vi var så tæt på at lykkedes.«

»Vi har forsøgt at time vores sæson, og jeg synes også, vi har minimeret forskellen mellem os og midterholdene i Superligaen,« siger Lønstrup.

