Helle Thomsen skal føre norsk klub mod mesterskabet

Helle Thomsen skal fra den kommende sæson være træner for Moldes kvindehold i den bedste norske håndboldrække.

Det siger hun til TV2's hjemmeside.

Hun fortæller, at Molde for nogle uger siden ringede til hende, men da var hendes mavefornemmelse ikke den rigtige.

Klubben vendte siden tilbage med et nyt tilbud.

»Hvad siger du til at hjælpe os til mesterskabet? Så sagde jeg ja med det samme. Det var let for mig at overskue.«

»Det er et godt sted, det er godt for mig at være på træningsbanen, og det er nogle spillere, der gerne vil træne,« siger Helle Thomsen, der i foråret blev fyret i den rumænske storklub CSM Bukarest.

Helle Thomsen er også landstræner for Holland, som hun i december sidste år førte til VM-bronze.

Hun har tidligere ført FCM Håndbold, nu Herning-Ikast Håndbold, til flere danske mesterskaber.

/ritzau/