Heldet igen med Fuglsang: Styrer lige uden om styrt

Dreux. Cykelrytteren Jakob Fuglsang har indtil videre haft heldet med sig i Tour de France, og lørdagens 8. etape var ingen undtagelse.

Med 20 kilometer tilbage af etapen fra Dreux til Amiens undgik den danske Astana-kaptajn lige akkurat en tur i asfalten, da holdkammeraten Omar Fraile røg med i et større styrt lige foran ham.

- Vi havde samlet os nede bagved i stedet for sidde at slås oppe foran, også fordi der var modvind, og jeg ville gerne have, at folk skulle spare sig til i morgen (søndag, red.).

- Da vi så besluttede os for at køre frem mod slutningen, styrtede de lige foran os. Omar Fraile røg ned, og jeg sad på hjul af ham. Vi kom lidt på bagkant et øjeblik, men ellers kom vi forholdsvis godt igennem, siger Fuglsang.

Tidligere i løbet har han været nede et par gange, men er sluppet fra det uden mén.

Lørdag slap han altså for mere asfalteksem eller flere brændenælder, men Astana-holdet måtte dog kortvarigt skrue op for tempoet for at nå frem til feltet igen.

- Det var i virkeligheden kun Tanel Kangert, der kørte igennem, mens de andre sparede sig. Fra min side var der ingen panik.

- Det er vigtigt at bevare roen og lade være med at stresse. Det hjælper alligevel ikke at gå i panik. Det kommer man alligevel ikke hurtigere frem ved, siger Jakob Fuglsang.

Dylan Groenewegen vandt lørdagens etape, der indbragte Fuglsang et avancement til niendepladsen i klassementet.

