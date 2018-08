Hed test bekræfter Wozniackis gode US Open-fornemmelse

New York. Caroline Wozniacki fik tirsdag en god start på US Open efter en optakt præget af skader og blot halvanden kamp på hardcourt.

Efter en god træningsuge i New York blev den andenseedede dansker bekræftet i, at hun føler sig godt tilpas på banen, da hun uden de store problemer slog Samantha Stosur, der vandt US Open i 2011, med 6-3, 6-2.

- Jeg blev bekræftet i, at kroppen har det godt, så det var en god sejr og en god test for mig mod Stosur. Jeg håber, at jeg skridt for skridt kan blive bedre i turneringen, siger Caroline Wozniacki på pressemødet efter kampen.

- Jeg følte mig godt tilpas, selv om optakten ikke har været ideel. Men på grund af de mange træningskampe i sidste uge, følte jeg, at jeg nærmest har spillet en turnering. Jeg blev bekræftet i, at jeg har det fint.

Kampen blev spillet under ekstremt varme forhold på Arthur Ashe Stadium, hvor der dog var skygge på den ene halvdel i det meste af kampen.

- Det var ikke den nemmeste dag med de forhold. Stosur er mere vant til de forhold, fordi hun er fra Australien, men jeg er nogle år yngre, så det gik nok lige op.

- Jeg hørte nogen sige, at det føles som 48 grader dernede. Heldigvis var det lidt fugtigt. Til Australian Open er det mere tørt, og man føler, at munden tørrer ud, og at man ikke kan trække vejret.

- Når det er varmt som i dag, må man sørge for at søge skygge og få kolde håndklæder og isposer på i pauserne, siger Wozniacki.

Hun brød afgørende til 4-3 i første sæt, og da hun efter nogle lange partier i andet sæt fik et servegennembrud til 4-2, var Stosur færdig.

- Jeg skulle være meget fokuseret, da man ikke må give Stosur selvtillid. Det bliver aldrig helt komfortabelt mod hende. Det handlede om at få boldene tilbage og have dybde på slagene.

- Alt i alt er jeg tilfreds, men jeg føler også, at jeg kan blive skarpere, lyder det fra Wozniacki.

Hun møder torsdag ukraineren Lesia Tsurenko i anden runde. Danskeren fører 1-0 i den indbyrdes statistik.

