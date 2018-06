Harry Kane efter sen engelsk VM-sejr: Jeg er så stolt

Volgograd. Det lignede endnu en tung begyndelse på en VM-slutrunde for England, da landets fodboldlandshold mandag aften mødte Tunesien i Volgograd.

Men et halvt minut inde i dommerens fire tillægsminutter headede Harry Kane bolden i mål til 2-1, så England for første gang siden 2006 vandt holdets første kamp ved en VM-slutrunde.

- Det er meget stort. Jeg er så stolt af mine medspillere. Vi blev ved. Vi har talt meget om sammenhold, og vi har det rigtig godt sammen, siger Harry Kane til Reuters efter sejren.

England dominerede massivt i første halvleg, hvor Harry Kane scorede til 1-0.

Men stik imod spil og chancer fik Tunesien udlignet til 1-1 før pausen på et straffespark.

I anden halvleg formåede England ikke at skabe ret mange chancer, inden det altså lykkedes for det unge holds 24-årige anfører at score for anden gang.

Englænderne mente, at dommer Wilmar Róldan fra Colombia var lidt for mildt stemt over for tuneserne, blandt andet i en situation hvor Harry Kane blev væltet omkuld i feltet.

Samtidig havde englænderne flere forsøg på stolpe eller overligger.

- Mange ting gik imod os, og måske var det lidt retfærdighed, der kom til sidst. Men det er VM. Det er hårdt, siger Harry Kane, der selv var en af mange VM-debutanter i Englands startopstilling.

Tunesiens cheftræner, Nabil Maaloul, kunne godt finde positive ting i sit holds indsats, selv om det altså endte med et ærgerligt nederlag til sidst.

- Vi spillede mod et hold, der har spillere af høj kvalitet i angrebet. Havde vi fået uafgjort, ville det have været et fremragende resultat for os.

- Men forhåbentlig vil dette føre til et højere koncentrationsniveau i de kommende kampe, siger landstræneren.

Med sejren har England tre point i gruppe G efter en kamp, mens tuneserne er uden point.

Belgien topper gruppen med tre point og den bedste målscore efter 3-0-sejren over Panama tidligere mandag.

De to bedste hold avancerer til ottendedelsfinalerne.

