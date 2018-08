Harry Kane bryder forbandelse i Tottenham-sejr

London. Tottenham havde svært ved at score, men Christian Eriksen og co. vandt alligevel 3-1 hjemme over Fulham i Premier League.

To flotte scoringer i slutfasen afgjorde opgøret, og efter Kieran Trippiers frisparksmål fik Harry Kane scoret i august for første gang i karrieren i Premier League.

Dermed har Tottenham seks point efter to runder efter en sommer uden tilgang af en eneste spiller.

Tottenham lagde ud med lyn og torden i første halveg, hvor brasilianske Lucas Moura havde to store chancer inden for de første fem minutter. Først et hovedstød og så en friløber.

Harry Kane fik lobbet bolden i mål, men der var fløjtet forinden.

Tottenham var på bolden næsten hele tiden og følte sig snydt for et straffespark efter et kvarter, da Kane væltede i kamp med Timothy Fosu-Mensah.

Christian Eriksen forsøgte sig flere gange uden held både med et fladt og hårdt skud, et direkte frispark, der blev pareret og et forsøg, der gik langt over mål.

Hjemmeholdet kunne ikke få bolden i mål, indtil Eriksen tog et løb i dybden, og bolden endte hos Lucas Moura, som flot drejede den i mål til 1-0.

Efter pausen bankede Aleksandar Mitrovic bolden på stangen for Fulham efter to minutter, og udligningen kom efter 52 minutter, da Mitrovic liggende fik drejet bolden i mål med hovedet til 1-1.

Både Eriksen og Kane virkede stadig slidte efter VM, men hjemmeholdet kom alligevel hurtigt i total dominans igen og spillede sig til mange tilbud. Kane hamrede bolden på overliggeren, og Dele Alli fik tilbud, mens gæsterne lurede på omstillinger.

Kieran Trippier bankede England foran mod Kroatien i VM-semifinalen på et direkte frispark, og med et kvarter igen gentog backen kunststykket og hamrede Tottenham på 2-1.

Det var klubbens første mål på et direkte frispark i ligaen, siden Eriksen gjorde det mod Swansea i 2015.

Få minutter senere drejede Kane bolden i mål til 3-1, og dermed fik Kane scoret i august.

Hos Everton scorede den brasilianske nyerhvervelse Richarlison sit tredje sæsonmål, da Everton slog Southampton 2-1 hjemme. Pierre-Emile Højbjerg var på bænken i hele opgøret.

Leicester og Kasper Schmeichel vandt hjemme 2-0 over Wolverhampton i en kamp, hvor Jamie Vardy fik direkte rødt kort, da han slagtede Matt Doherty.

