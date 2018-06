Hareide: »Wass sætter sig selv i en vanskelig situation«

Stockholm. Landstræner Åge Hareide har flere gange slået fast, at han vægter loyalitet højt i udvælgelsen af truppen til VM i Rusland.

Daniel Wass følte sig derfor stemplet som illoyal af Hareide, da landstræneren for en uge siden vragede Celta Vigo-spilleren til slutrunden og begrundede det med, at Wass har meldt afbud til en del landskampe.

Wass talte fredag ud om sin frustration i BT, og det kan måske give bagslag, hvis han senere bliver udtaget til landsholdet.

»Hvis han vil tale med avisen om det, må han gerne gøre det. Der er ingen mundkurve her.«

»Spillerne må sige, hvad de vil, men Wass sætter sig selv i en vanskelig situation. Ikke i forhold til mig, men i forhold til holdkammeraterne, når han insinuerer, at han er vigtigere end dem,« siger Hareide.

»Det er mig, der skal vælge, og der vil altid være en diskussion om, hvem der skal med på et landshold.«

»Den diskussion bliver større, hvis du taber kampe, og mindre hvis du vinder. De spillere, der spillede holdet til VM, fortjener også at blive belønnet for den loyalitet, de har vist hele vejen,« siger landstræneren.

Hareide slår samtidig fast, at han gennem mere end to år har givet Celta Vigo-profilen mange muligheder for at blive en del af holdet.

»Han har været med helt fra starten under mig. Han meldte selv afbud, fik en ny chance - men meldte afbud igen.«

»Andre kom ind og gjorde arbejdet, og det har han tolket, som om vi har sagt, at han er illoyal. Men det har vi ikke sagt. Han har været inde omkring holdet, og så har han selv valgt det fra,« siger Hareide.

Landstræneren forklarer også, at Wass er i direkte konkurrence om spilletid med landsholdets største stjerne, Christian Eriksen, på den offensive midtbane.

»Så der ville han ikke have spillet alligevel,« siger Hareide.

»Når jeg læser, han har følt sig mere som en kegle eller et led i en kæde, er det bare at sige, at der er mange, der har det job og er glade for det. De får deres minutter, når det er muligt at give dem minutter,« siger han.

Hareide skal senest mandag aflevere sin endelige VM-trup på 23 spillere. I øjeblikket består truppen af 27 spillere, og det er ventet, at han allerede søndag vil sortere fire spillere fra.

/ritzau/