Hareide: Tre spillere er i kamp mod tiden for at nå VM-deadline

Nicklas Bendtner, Andreas Cornelius og Andreas Bjelland kæmper med tiden for at blive klar til VM i Rusland.

Trioen sidder over lørdagens testkamp mod Sverige i Stockholm på grund af forskellige skavanker.

»Vi er nødt til at tage en beslutning omkring de spillere, og den bliver taget på søndag, for mandag klokken 12 skal vi melde truppen ind,« siger Åge Hareide.

Landstræneren har i øjeblikket 27 spillere i sin VM-bruttotrup, og den skal skæres ned til 23 spillere.

Hareide har gentagne gange slået fast, at han kun ønsker at tage kampklare spillere med på flyet til Rusland.

»Vi kan komme til at stå foran et valg, om vi skal tage spillere med, der kan blive friske inden for en uge. Og så ved vi endda ikke helt, for så skal de også træne for at blive klar til første kamp,« siger landstræneren.

Danmark indleder VM 16. juni mod Peru. Senere venter Australien og Frankrig i de næste gruppekampe.

»Det er en kamp mod uret, og jeg må støtte mig til det fysiske apparat og den fysiske træner i forhold til alle de tal, vi har indsamlet på de her spillere,« siger Hareide.

»Det er svært, men vi skal nok komme frem til noget på mandag,« siger han.

Åge Hareide afslørede fredag, at Michael Krohn-Dehli starter inde mod Sverige i stedet for Christian Eriksen, der er blevet hjemme i Danmark hos sin højgravide kæreste.

»Vi kommer til at kigge på spillere undervejs i kampen mod Sverige, så vi er helt trygge ved, at vi har de rigtige med til Rusland,« siger Hareide.

Lørdagens kamp mod Sverige spilles klokken 19.45 på Friends Arena i Stockholm.

