Hareide overvejer at give VM-holdet en fridag

Anapa. De danske VM-spillere har muligvis udsigt til en fridag efter 12 intense dage i Rusland.

For at sikre friske ben og mental parathed til tirsdagens VM-skæbnekamp mod Frankrig overvejer Åge Hareide at lade spillerne få fri for en tur på træningsbanen lørdag.

Det siger den danske landstræner fredag eftermiddag, inden spillerne skulle igennem en let træning dagen efter 1-1-kampen mod Australien.

- Vi kommer sandsynligvis til at trappe mere ned til træningerne frem mod Frankrig-kampen, og det kan være, at spillerne får fri fra træning lørdag for at hvile og lave lidt alternativ træning, siger Åge Hareide.

VM-jokeren Martin Braithwaite er tilhænger af det forslag, selv om han ikke mener, at man kan tale om træthed i VM-truppen.

- Når man spiller i sin klub, har man som regel en ugentlig fridag, så jeg tror, at det ville være en god idé, hvis vi også fik en, for det ha r vi ikke haft, siden vi tog herned, siger Braithwaite.

Friskhed bliver et tema, som kommer til at spille ind på holdsammensætningen i kampen mod Frankrig. Det kan betyde, at der kommer udskiftninger i den danske startopstilling.

- Vi må vurdere, om vi skal skifte mere ud. Vi skal have friske ben og en stor kraft i vores arbejdsindsats, for træthed påvirker vores måde at spille på, siger Åge Hareide.

Landstræneren påpeger, at træthed og manglende rutine blandt andet førte til flere fejl mod Australien, hvorfor de danske spillere måtte bruge mange kræfter på at tage returløb.

