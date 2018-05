Hareide om VM-holdet: Tre-fire pladser er åbne

Landstræner Åge Hareide har endnu ikke lagt sig endegyldigt fast på, hvilke 23 spillere han tager med til VM i Rusland.

Det fortæller Hareide til den norske avis Dagbladet, der skriver, at landstræneren udtager sit VM-hold tirsdag 15. maj.

»Vi har tre eller fire pladser åbne, hvor vi fortsat er i gang med at vurdere.«

»Det bliver ikke vanskeligt. Vi har et godt overblik og et meget godt billede af situationen,« siger Åge Hareide, der har store VM-ambitioner på landsholdets vegne.

»De er store. Men først skal vi videre fra gruppespillet. Derefter kan alt ske,« siger han.

Den 64-årige nordmand måtte for nylig aflyse en tur rundt i Europa til flere af de danske VM-emner på grund af rygproblemer.

Til Dagbladet fortæller Hareide, at han er blevet ramt af en diskusprolaps i ryggen for anden gang på få måneder.

I januar måtte han rejse hjem under ligalandsholdets træningslejr i Dubai på grund af smerter efter et styrt under en skitur.

Den nye skade pådrog han sig under en fem timer lang flyvetur, da han besøgte landsholdets kommende VM-lejr i Anapa ved Sortehavet.

»Det skete på rejsen ned for at planlægge alt det, vi får brug for under opholdet, at ryggen vendte sig på vrangen igen,« siger Hareide.

»Jeg har været ved lægen ti gange nu, og jeg må bare fortsætte. Jeg har den samme læge, som fik styr på Peter Schmeichels ryg, så det skal nok blive godt igen.«

Mens den første diskusprolaps gav smerter ned i venstre ben, så har den nye forplantet sig til højre fod. Derfor humper landstræneren, når han bevæger sig rundt i København.

»Det gør ondt, og det er en smertefuld oplevelse, men sådan er det. Det går over,« siger Hareide.

Han fortæller samtidig, at der er godt styr på VM-basen ved Sortehavet.

»Vi har gjort alt, hvad der skal til for at optimere forholdene. Det kunne ikke blive bedre,« siger han.

VM i Rusland begynder 14. juni. To dage senere står Danmark over for Peru i den første gruppekamp. Derefter venter Australien og Frankrig.

