Hareide om uforudsigelig VM-gruppe: Peru har været bedst

Frankrig topper landsholdets VM-gruppe, men det er Peru, der har spillet det bedste fodbold.

Det mener landstræner Åge Hareide forud for de sidste kampe i gruppe C, der afsluttes tirsdag aften med Danmark-Frankrig og Australien-Peru.

Hareide så sit hold indlede VM med en 1-0-sejr over peruanerne. Sejren betegnede han bagefter som heldig. Danmark måtte senere kæmpe hårdt for at få 1-1 mod Australien.

»Hvis jeg kigger på vores kampe mod Peru og Australien, så har de været meget sværere, end jeg troede.«

»Når jeg studerede Perus testkampe før VM, så jeg steder, hvor vi kunne ramme dem. Men så kom de ud med en kanon energi og mange gode spillere. Peru har måske spillet bedst af alle i gruppen,« siger Hareide.

Landstræneren peger desuden på, at Peru også var stærk mod Frankrig, men også her endte det med et peruansk 0-1-nederlag.

»Frankrig har topspillere overalt, men de har ikke haft den rytme og fuldstændige overlegenhed, som man kunne forvente. Peru spillede lige op med dem i lange perioder og skabte problemer med deres aggressivitet,« siger Hareide.

Den franske 1-0-sejr over Peru betød, at Frankrig allerede før tirsdagens opgør mod Danmark er garanteret en plads i ottendedelsfinalerne, mens Peru blot har stoltheden at spille for mod Australien.

Australierne skal slå Peru for at true Danmark på gruppens andenplads.

På forhånd var Australien udråbt til gruppens måske svageste hold, men holdet har vist sig som en hård modstander.

»Australien kommer med et stærk kollektiv, som arbejder hårdt, og de har givet alle problemer,« siger Hareide.

VM har pointmæssigt været en succes for Danmark, men danskerne har ikke ramt det højeste spillemæssige niveau.

»For os handler det om, at vi skal være så gode som muligt.«

»Når vi har mødt Frankrig, så skal vi måske spille en ottendedelsfinale, og der skal vi være gode, hvis vi skal have en chance,« siger Åge Hareide.

Landstræneren vil mod Frankrig forsøge at undgå, at der bliver skabt for store rum bag det danske forsvar, da han forventer, at det vil blive straffet hårdt, hvis danskerne taber bolden.

»Gør vi det samme som mod Australien, så kan vi blive straffet rigtig hårdt, så vi skal være i bedre balance og have en bedre omgang med bolden,« siger Hareide før mødet med det stjernespækkede franske hold.

Danmark kan tåle et nederlag til Frankrig, hvis Peru samtidig tager point fra Australien.

Frankrig topper gruppe C med seks point foran Danmark med fire. Australien har et enkelt point, mens Peru har nul. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.

