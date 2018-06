Hareide svarer igen på kritik: VM handler kun om resultater

Landsholdet har dagen derpå fået en del kritik for den defensive tilgang til tirsdagens 0-0-kamp mod Frankrig, der sikrede danskerne en plads i ottendedelsfinalerne.

Flere internationale medier har desuden betegnet VMs første nullert som turneringens kedeligste.

Landstræner Åge Hareide er dog ret ligeglad med underholdningen og kritikken af det defensive spil.

»Det kan vi ikke bruge til noget. Landsholdsfodbold handler om resultater,« siger Åge Hareide.

»Havde vi tabt 0-1, så ville der blive fokuseret på resultatet.«

Landstræneren peger på, at det danske landshold er inde i en læringsfase, hvor spillerne skal forsøge at tilegne sig den kynisme, der ofte afgør kampe i international fodbold.

Han peger på, at Mathias »Zanka« Jørgensen mod Frankrig stoppede et potentielt farlig fransk angreb med et »professionelt frispark«.

Da Danmark i oktober 2016 tabte 0-1 til Montenegro i VM-kvalifikationen, undlod Thomas Delaney at gøre noget lignende ved montenegrinernes sejrsmål.

»Delaney havde chancen for at sparke spilleren ned. Det gjorde han ikke. Det gjorde "Zanka" i går. Det var et professionelt frispark.«

»Det så man ikke en dansk spiller gøre i oktober 2016, men det gør man i juni 2018. Det er et tegn på, at vi er kommet et stykke vej.«

»Hvis vi vil vinde fodboldkampe, må vi være hårde mod os selv, men også hårde mod andre. Spillerne arbejder disciplineret og følger den plan, vi har lagt. Så kan det godt ske, at folk vil se smuk fodbold til VM - okay, men hvem har vist det?,« spørger han.

Åge Hareide mener desuden, at der er forskel på, hvordan fodbold bliver oplevet. Det svenske landshold blev i sidste uge hyldet efter et 1-2-nederlag til Tyskland.

»Tyskland pressede på, og svenskerne stod og forsvarede sig. Svenskerne blev hyldet, men de tabte 1-2. De blev hyldet, fordi de forsvarede sig. Det har noget med mentalitet at gøre. Folk ser forskelligt på tingene,« mener Hareide.

Det danske landshold er uden nederlag i 18 kampe, og det er, fordi holdet blandt andet er i gang med at lære at spille mere kynisk på resultatet.

»VM er ikke nogen udviklingsarena. Vi udvikler os gennem resultaterne. Vi udvikler os og lærer, og vi skal blive mere kyniske,« siger han.

»Vi ville gerne videre til ottendedelsfinalen og møde Kroatien, men havde vi tabt, ville fokus være på resultatet. Det har vi talt meget med spillerne om - at vi skal gøre det selv og ikke stole på andre.«

»Så er der de dage, hvor vi lykkes og slår Irland med 5-1 eller Polen med 4-0. Det vil vi gerne gøre, men det er svært at gøre hver gang. Også selv de gange, vi vil spille offensivt,« siger Hareide.

Danmark møder søndag Kroatien i ottendedelsfinalen i Nisjnij Novgorod.

/ritzau/