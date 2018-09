Hareide: Konflikten skal parkeres inden næste samling

Inden landskampene mod Irland og Østrig i oktober skal en ny landsholdsaftale på plads, så de sportslige forberedelser bliver optimale modsat optakten til søndagens 2-0-sejr over Wales i Aarhus.

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde efter kampen.

»Det var ikke optimal opladning, men vi holdt buret rent, scorede mål og vandt kampen. Nu skal vi få konflikten afsluttet, så vi kan få en endnu bedre opladning, næste gang vi skal spille fodbold,« siger Åge Hareide.

Han henviser til, at den midlertidige landsholdsaftale, som sikrede, at Danmark kunne stille med de normale landsholdsspillere mod Wales, udløber ved udgangen af september.

Landstræneren mener, at den store kontinuitet i den danske trup var udslagsgivende for, at det alligevel lykkedes at slå Wales, selv om forberedelserne langt fra var optimale.

»Det er en fordel, at vi har haft kontinuitet i holdet, og alle kender hinanden godt. Selv om vi har to skadede angribere i Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg, så har alle angriberne spillet sammen i forskellige situationer.«

»Det samme gælder på midtbanen. Det er en stor fordel, når man kun har to dages forberedelse.«

»Man kunne mærke på spillerne, at de var glade for at se hinanden og for at kunne spille fodbold igen. Jeg tror ikke, at konflikten har påvirket forholdet spillerne imellem. De år, hvor jeg har været landstræner, har vi fået større forståelse for hinanden,« siger Åge Hareide.

Walisernes landstræner, Ryan Giggs, mener, at det bedste hold vandt. Han er dog irriteret over, at Christian Eriksen fik så meget plads ved Danmarks 1-0-mål.

»I første halvleg spillede vi godt mod et godt hold, men vi gav et mål væk. Hvis Christian Eriksen står fri i feltet, så får man problemer. Man kan ikke lade en spiller med hans kvaliteter få så meget tid på bolden.«

»I anden halvlegs begyndelse var vi det bedste hold, men så kom straffesparket. Det var lidt hårdt dømt, synes jeg, men overordnet var den danske sejr fortjent,« siger Ryan Giggs.

På det omtalte straffespark scorede Christian Eriksen til 2-0.

