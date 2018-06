Hareide gav Eriksen ekstra fridage: Det vil vi vinde på

Landsholdets største stjerne, Christian Eriksen, kan nu koncentrere sig fuldt ud om VM i Rusland.

Torsdag blev det meldt ud til offentligheden, at hans kæreste mandag havde født en søn. Eriksen fik efterfølgende bevilget et par ekstra fridage, mens holdkammeraterne har forberedt sig til VM i Helsingør.

»Det ville jeg have givet til alle. Det er en begivenhed, der ikke sker alle dage. «

»Jeg tror, at vi vinder mere, end vi taber på det,« siger Åge Hareide.

Landstræneren fornemmer, at Tottenham-spilleren er i stand til at fokusere på fodbolden, selv om han nu har fået et lille barn.

»Man ved aldrig, hvor folk har deres hoved. Men Christian har vist i mange sammenhænge, at han er meget afbalanceret. Jeg tror, at han har fokus på fodbolden,« siger Hareide.

»Han siger, at både moren og barnet har det godt, og det gør ham rolig, at alt er ok, vil jeg tro,« tilføjer Hareide.

Da landsholdskammeraterne fredag i sidste uge rejste til Stockholm for at møde Sverige i en kamp, der endte 0-0, blev Christian Eriksen hjemme i Danmark hos sin på det tidspunkt højgravide kæreste.

Dermed deltog han ikke i den næstsidste VM-test før slutrunden i Rusland. Han er dog med, når landsholdet på lørdag møder Mexico på Brøndby Stadion.

»Det er sjældent, at vi spiller uden Christian Eriksen. Seneste gang var, da vi mødte Tjekkiet« (i november 2016, red.).

»Det giver altid en mulighed for holdet. Vi er meget afhængige af Christian - det vil jeg ikke lægge skjul på - men vi kan stå i kampe, hvor vi må undvære ham, og så er det fint at få øvet det,« siger Hareide.

Landsholdet rejser på mandag til Rusland og møder 16. juni Peru i den første gruppekamp. Senere skal Danmark op imod Australien og Frankrig.

/ritzau/