Hareide: Det smarteste hold går videre

Nisjnij Novgorod. Det hold af Danmark og Kroatien, som er bedst til at analysere kampen undervejs og lade det påvirke taktikken - i fodboldsprog: "at tage temperaturen på kampen" - vil komme ud af søndagens VM-ottendedelsfinale som vinder.

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde i Nisjnij Novgorod lørdag.

Undervejs bliver det derfor afgørende, at Hareide og spillerne på banen kan vurdere, om Danmark skal spare kræfter afgive en smule af det initiativ med bolden, som Åge Hareide allerede fredag fastslog som taktikken til at slå Kroatien.

- Vi får et andet Danmark at se i morgen (søndag, red.). Offensivt vil vi være langt stærkere, og det skal vi være, for at kunne gå videre.

- I løbet af 90 minutter har man brug for både at angribe og kunne stå lavt i banen og forsvare. For en spiller på det her niveau handler det om indstillingen til kampen.

- Hvis vi har en meget offensiv indstilling og må frem i banen, så gør vi det, og det koster mange kræfter. Vi skal vurdere vores kræfter, og i nogle perioder skal vi måske ligge lavt på banen og forsvare os og spille omstillingsspil.

- Det handler om, hvem som er smartest af de to hold, for det hold kommer til at gå videre, siger Åge Hareide på pressemødet.

Landstræneren meddeler, at alle danske spillere er klar til at kunne starte inde mod Kroatien. Det gælder også William Kvist, der ikke har været på banen, siden Danmarks første VM-kamp mod Peru, hvor Kvist brækkede et ribben.

Som central angriber har Åge Hareide benyttet sig af Nicolai Jørgensen fra start i to kampe, mens Andreas Cornelius startede senest mod Frankrig, hvor Kasper Dolberg blev skiftet ind.

Åge Hareide antyder, at Jørgensen og Cornelius begge får en rolle mod Kroatien, men han vil ikke ud med, hvem som starter inde.

- Vi kan få brug for begge mod Kroatien, når vi skal spille 90 eller 120 minutter.

- Hvis vi får en ekstra halv time, må vi overveje, hvem som skal bruges. Der er mange tanker i mit hoved, som jeg skal tænke igennem frem til kampstart i morgen, siger Hareide.

Ender den ordinære spilletid uafgjort, får holdene en fjerde og ekstra indskiftning. Den indskiftning kan blive gemt, så den til sidst kan bruges på at indskifte en formodet dygtig straffesparksskytte.

- Det er en overvejelse, vi har gjort os, siger Åge Hareide.

