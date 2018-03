Hareide afslører sin startopstilling mod Panama

Landstræner Åge Hareide har allerede dagen før kampen mod Panama afsløret hvilke 11 danske spillere, der starter på banen.

Det gjorde landstræneren onsdag eftermiddag på et pressemøde på Brøndby Stadion.

På pressemødet var landstræneren flankeret af Mathias "Zanka" Jørgensen, der starter i det centrale forsvar i fraværet af Andreas Bjelland og Jannik Vestergaard.

Derudover er startopstillingen uden overraskelser. Danmark stiller op med følgende 11 spillere (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

Hareide har udtaget 21 markspillere og tre målmænd til de to testkampe. Mindst fem spillere vil blive skiftet ind.

»Vi har aftalt, at det er tilladt at skifte seks spillere ud under kampen. Vi har planlagt fem af udskiftningerne.«

»De er ikke planlagt på minuttet, for det handler også lidt om, hvordan det går«, siger Hareide.

Det er Danmarks første landskamp, siden VM-billetten blev sikret med en 5-1-sejr i Dublin. Derfor forventer landstræneren, at danskerne skal bruge lidt tid på at vænne sig til at spille sammen igen.

»Det er den første kamp i år, og det er mod en VM-modstander. Så vi skal lige finde vores fødder igen, for det er holdets første kamp siden november.«

»Spillerne har haft travlt i deres klubber, og de skal nok bruge lidt tid på at finde sig til rette ved at spille sammen igen«, siger Hareide.

Torsdagens opgør på Brøndby Stadion begynder klokken 20.