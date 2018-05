Hardt om sent VM-sejrsmål: Troede knapt det var sandt

Herning. Nichlas Hardt sørgede for ishockey-VM's hidtil største jubelbrøl, da han sikrede Danmark en meget overraskende 3-2-sejr over Finland.

Og den 29-årige Malmö-forward havde svært ved at rumme det, da han blot to minutter før tid satte staven på Mikkel Bødkers fornemme tværaflevering.

- Jeg troede knapt, det var sandt. Stor ros til Mikkel og de andre i det powerplay. Vi har spillet utrolig godt gennem hele turneringen, og nu blev vi belønnet, siger Nichlas Hardt.

- Det var fantastisk og utrolig dejligt. Hvad var der tilbage? To minutter? Det var bare at stå derinde og sætte den ind, forklarer han.

Danmark gik ellers ind til kampen som kraftigt undertippet mod et finsk hold, der havde været stærkt i både angreb og forsvar i de første kampe.

Men de danske spillere var overbevist om, at de kunne drille favoritterne, fortæller matchvinderen.

- Vi troede 100 procent på, at der var point at hente. Om det så var et, to eller tre. Det viste sig heldigvis at være tre, siger Nichlas Hardt.

Med sejren har Danmark allerede fem point i gruppespillet inden de tre sidste kampe mod Norge, Sydkorea og Letland.

/ritzau/