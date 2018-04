Hamburger SV tager ny sejr i desperat jagt på redning

Hamburger SV er i gang med et imponerende forsøg på at redde sig fri af nedrykning i Bundesligaen.

Lørdag vandt nordtyskerne med 3-1 på udebane over Wolfsburg, der også er en del af bundkampen.

Med sejren har HSV vundet tre af de seneste fire kampe. Den nedrykning, der virkede sikker for en måned siden, er ikke længere så sikker.

HSV bragte sig i front på et straffespark umiddelbart før pausen, da Bobby Wood sendte bolden i mål. I første halvlegs tillægstid øgede Lewis Holtby til 2-0.

Et kvarter før tid fik Wolfsburg reduceret 1-2, men i overtiden cementerede Gian-Luca Waldschmidt sejren til HSV.

Med to spillerunder tilbage har de formstærke HSV-spillere på Bundesligaens næstsidsteplads pludselig kontakt til Mainz og Wolfsburg foran sig. HSV er nu blot to point efter Mainz og Wolfsburg med to spillerunder tilbage.

Mens Wolfsburg er placeret lige over nedrykningsstregen, så ligger Mainz til at spille playoffkampe om at blive i Bundesligaen.

FC Köln og Frederik Sørensen er endegyldigt færdig i Bundesligaen efter et 2-3-nederlag ude til Freiburg.

