Hårdt presset Arsenal booker EL-semifinale i Moskva

København. Det holdt hårdt, men Arsenal spillede sig torsdag videre til semifinalerne i Europa League med 2-2 ude mod CSKA Moskva.

Et kvarter før tid, var Arsenal bagud 0-2, og et nederlag på 0-3 ville have sendt russerne videre. Scoringer af Danny Welbeck Aaron Ramsey i slutfasen sørgede dog for uafgjort.

Dermed er Arsenal videre med en samlet målscore på 6-3.

Europa League-titlen giver en plads i Champions League-gruppespillet i næste sæson, og derfor er turneringen interessant for Arsenal, som er langt efter top-4 i den hjemlige liga.

Det gik galt efter 39 minutter, da Petr Cech halvklarede et russisk hovedstød. Fedor Chalov var hurtig på riposten og sparkede bolden i mål til 1-0.

Det var også stillingen ved pausen, og det var til at overskue for Arsené Wengers tropper, men blot fem minutter inde i anden halvleg gik det galt igen.

Aleksandr Golovin fyrede kanonen af langt ude fra, og igen kunne Cech blot halvklare. Bolden strøg derfor direkte hen til Kirill Nababkin, der hamrede russerne på 2-0.

Dermed ville en enkelt scoring mere af CSKA Moskva sende russerne i semifinalen.

Veteranen Sergej Ignashevich fyrede et langskud af efter 70 minutter, som testede Cech igen, og det russiske pres mod Arsenal var markant.

På vej ind i det sidste kvarter, hvor det hele var stressende for Arsenal strøg Danny Welbeck igennem det russiske forsvar og scorede sikkert det særdeles vigtige mål til 1-2 efter oplæg af Mohamed Elneny.

Lazio mødte op med en 4-2-sejr fra første opgør over RB Salzburg og kom da også planmæssigt foran 1-0 ved Ciro Immobile efter 55. minutter.

Blot et minut senere udlignede Munas Dabbur, og så gik det pludselig stærkt.

Tre scoringer på fire minutter fra det 72. minut bragte pludselig hjemmeholdet foran 4-1, og dermed var det hele vendt på hovedet, og Salzburg var klar til semifinalen.

Amadou Haidara trykkede af langt ude fra til 2-1, mens Hee-Chan Hwang to minutter senere øgede til 3-1, da Lazios defensiv svigtede.

På vej mod det 76. minut fik hjemmeholdet så hjørnespark, og her sørgede Stefan Lainer for at heade bolden i mål, og den helt store forvandling var en realitet, og Salzburg er videre med en samlet 6-5-sejr.

