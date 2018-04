Håndboldudvalg ønsker præcise regler efter Spellerberg-sag

Håndboldreglerne skal præciseres på grund af forskellige fortolkninger i Bo Spellerberg-sagen.

Det er konklusionen på et møde onsdag i Udvalget for Professionel Håndbold.

Udvalget vurderer, at de to instanser i håndboldens eget retssystem, Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans, har tolket reglerne forskelligt.

KIF Kolding Københavns Bo Spellerberg var for en måned siden så rasende i forbindelse med et nederlag til Skjern, at han i slutfasen råbte, "hvor er I elendige, mand" til dommerne.

På opfordring fra elitedommerformand Bjarne Munk Jensen valgte kampens dommerpar at indberette Spellerbergs opførsel til Disciplinærinstansen, der gav KIF-spilleren en spilledags karantæne.

Senere valgte Håndboldens Appelinstans at erklære procedurefejl i Disciplinærinstansens behandling af sagen.

Blandt andet var Spellerberg ikke blevet foreholdt den udtalelse, der dannede grundlag for karantænedommen.

Appelinstansen vurderede samtidig, at sagen var indberettet for sent, da dommerindberetninger ifølge reglerne skal afleveres senest en time efter kampen.

Spellerberg endte alligevel med at få en spilledags karantæne, da sagen senere blev genbehandlet hos Disciplinærinstansen, der lod karantænen stå ved magt.

Udvalget for Professionel Håndbold vil nu få udarbejdet et udkast til nye formuleringer i håndboldreglementet.

Udvalget for Professionel Håndbold er sammensat med medlemmer fra Dansk Håndboldforbund (DHF) og Divisionsforeningen.