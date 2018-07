Griezmann droppede målfejring af respekt for Uruguay

Antoine Griezmann scorede det sidste franske mål, da Frankrig fredag sendte Uruguay ud af VM-slutrunden.

Atlético Madrid-stjerne undlod dog at fejre sin scoring, der kom efter en gevaldig brøler af Uruguay-keeper Fernando Muslera.

»Jeg fejrede ikke målet. Da jeg begyndte min karriere som professionel fodboldspiller, var der en person fra Uruguay, der hjalp mig meget med at forstå de gode og dårlige sider i fodboldverdenen.«

»Så jeg følte ikke ikke at det var passende at fejre scoringen på grund af min respekt for Uruguay,« siger Antoine Griezmann.

Sejren over Uruguay betyder, at Frankrig kan se frem til en semifinale ved VM mod enten Belgien eller Brasilien.

I optakten til opgøret mod Uruguay har Griezmann talt meget om sine holdkammerater i Atlético Madrid. Her spiller franskmanden til dagligt sammen med Jose Gimenez og Diego Godin.

Da Uruguay kvalificerede sig til VM-slutrunden mødte Griezmann op i lufthaven og tog imod de to spillere iklædt Uruguays landsholdstrøje.

Før fredagens kamp mødte Griezmann også op i Nisjnij Novgorod i færd med at drikke mate-te, som er en populær te i Uruguay og Argentina.

Det er ofte udbredt, at spillere i klubfodbold undlader at fejre en scoring mod en tidligere klub, men det er et sjældent syn i en landskamp, der handler om at spille sig i en VM-finale.

Det er dog ikke alle spillere i Uruguay, der er faldet helt på halen for Griezmanns store sympatier for landet.

Således udtalte FC Barcelona-spilleren Luis Suarez før kvartfinaleopgøret mod Frankrig:

»Uanset hvor meget, Griezmann siger, at han er halvt fra Uruguay, så er han franskmand. Han kender ikke til følelsen af at være fra Uruguay.«

»Han kender ikke til dedikationen, og til hvad det kræver for en dreng i Uruguay at blive i stand til at opnå succes i fodboldverdenen, fordi Uruguay er så lille et land.«

Raphaël Varane scorede Frankrigs første mål på et hovedstød i første halvleg, inden Griezmann stod for scoringen til slutresultatet 2-0.

Det skete, da Griezmann langt ude fra trykkede af, og Fernando Muslera på forunderlig vis fik fumlet bolden i mål, da han forsøgte at parere forsøget fra Griezmann.

/ritzau/