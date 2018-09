Grand slam-turneringer dropper ændring af seedninger

Der vil fortsat være 32 seedede spillere i herresingle og damesingle, når grand slam-turneringerne i tennis afvikles næste år.

Det har organisationen bag de fire grand slam-turneringer, Grand Slam Board (GSB), besluttet.

»Efter at vi har analyseret grand slam-kampe i år, og efter at vi har fået tilbagemeldinger fra især spillere og tv-selskaber, har grand slam-turneringerne besluttet, at der ikke er nogen overbevisende grund til at vende tilbage til 16 seedede,« meddeler GSB ifølge AFP.

Grand Slam Board havde ellers planlagt at skrotte formatet med 32 seedede spillere, men den plan er altså droppet.

Ændringen skulle have gjort, at de bedste spillere kunne få en sværere vej i grand slam-turneringerne.

Det skyldtes, at de med kun 16 seedede spillere kunne risikere at møde en spiller lige uden for top-16 allerede fra første runde, mens det tidligst kan ske fra tredje runde i det nuværende format.

Den nuværende seedningsstruktur blev indført efter French Open i 2001.

Tidligere var der altså 16 seedede spillere i singlerækkerne ved de fire grand slam-turneringer, Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.

/ritzau/