Græsk fodboldboss udelukket i tre år efter pistolskandale

Præsidenten for fodboldklubben Paok Thessaloniki må ikke vise sig på de græske fodboldstadioner de næste tre år.

Klubejeren Ivan Savvidis har torsdag modtaget sin straf, efter at han for to uger siden invaderede banen med en pistol, da Paok mødte AEK Athen i en topkamp i den græske liga.

Ud over tre års karantæne har Savvidis fået en bøde på 100.000 euro for at løbe på banen med pistolen.

Derudover er Paok blevet taberdømt med 0-3 og har samtidig fået fratrukket tre point, hvilket betyder, at klubben reelt er ude af titelræset.

Med en sejr over AEK Athen havde Paok chancen for at overtage ligaens førsteplads, men kampen udviklede sig ikke helt, som hjemmeholdet havde håbet på.

I det 90. minut fik Paok ved stillingen 0-0 underkendt et mål for offside, og det fik klubpræsidenten til at løbe på banen.

Klubbens tekniske direktør, Michel Lubos, kunne heller ikke styre sig og truede dommeren med ordene; "du er færdig".

Michel Lubos har torsdag fået en bøde på 15.000 euro og en karantæne på 90 dage, hvor han ikke må vise sig på de græske fodboldstadioner.

Med få kampe tilbage af sæsonen topper AEK Athen nu ligaen med 57 point foran Olympiakos og Paok med henholdsvis 52 og 50 point.

Disciplinærudvalget i Det Græske Fodboldforbund har desuden bestemt, at Paok skal spille de næste tre hjemmekampe uden tilskuere. Klubben har samtidig fået en bøde på 63.000 euro.