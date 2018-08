Golfstjerner er imponerede over Made in Denmark

Silkeborg. De store navne til årets European Tour-turnering Made in Denmark, der begynder torsdag, er fulde af lovord om turneringen.

For Thomas Bjørn bliver det en speciel turnering, fordi den for første gang kommer til hjembyen Silkeborg. De første fire år har Vesthimmerland haft turneringen.

Bjørn kender banen bedre end de fleste, for han er nærmest vokset op på den.

- Der kommer mange minder frem, fra da jeg var 12-13 år. Alle dage efter skole var jeg her. Jeg brugte mere tid her, end jeg gjorde derhjemme, siger Thomas Bjørn.

Han lægger vægt på, at Made in Denmark tiltrækker et enormt publikum og samler en hel by om sporten.

- Nogle turneringer handler kun om spillerne. Men Made in Denmark er mere end noget andet en turnering for folket.

- Det ligger i navnet. Det er et genialt navn. Det viser, hvad Danmark er. Vi gør alt for og med hinanden. Det er det, turneringen handler om. At være sammen om golf, siger Thomas Bjørn.

Lars Larsen skabte også til dels turneringen, så flere ville få øjnene op for Danmark. Han mener, at Danmark i flere år har været glemt internationalt.

- Jeg rejser meget, og jeg kan virkelig mærke, at efter turneringen startede, er der kommet større interesse om Danmark. Der er jo flere hundrede millioner, der ser det på den ene eller anden måde, siger Lars Larsen.

Thomas Bjørn er bevidst om, hvor turneringen i 2014 blev født. Han vil derfor ikke tage patent på den.

- Turneringen skal selvfølgelig tilbage til Himmerland i fremtiden. Den tilhører den bane. Men derfor kan den godt teste sig selv i andre dele af landet.

Den tidligere verdensetter gennem 17 uger Lee Westwood deltager for første gang. Han har de seneste år fulgt med hjemme fra tv-skærmen, og han udtrykker stor begejstring for hele arrangementet.

- Det ser ud som om, at der er mange tilskuere, og jeg ved, at turneringen vokser hvert år. Det giver en god atmosfære at spille i, siger Lee Westwood.

Made in Denmark begynder med første runde torsdag og slutter med finalerunden søndag.

/ritzau/