Giroud kræver fransk forbedring før VM-kamp mod Danmark

Moskva. Frankrig er allerede videre fra gruppespillet ved VM i fodbold, men hvis gruppe C skal vindes, så må Frankrig ikke tabe til Danmark 26. juni.

Her skal Danmark ligeledes forsøge at booke en ottendedelsfinale, hvilket sejr eller uafgjort helt sikkert vil sørge for.

Trods seks point efter to kampe og en målscore på 3-1, så har Frankrig ikke imponeret mærkbart ved VM endnu, og det erkender Chelsea-angriber Olivier Giroud.

Han fastslår, at man i den franske VM-lejr udelukkende har Danmark i hovedet, og at kun en sejr tæller.

- Vores tanker handler om at vinde kampen (mod Danmark, red.) og gøre det, vi er begyndt på, færdigt og forbedre os. Vi er nødt til at blive mere effektive i angrebet og i forsvaret.

- Vi er nødt til at forbedre os og finde dræberinstinktet, siger Giroud.

Frankrig slog i første gruppekamp Australien 2-1, men det var efter en scoring af på et straffespark, der blev tilkendt efter en videodom med det såkaldte VAR-system (Video Assistant Referee).

Derudover krævede Frankrigs andet mål også teknisk hjælp, da målteknologi måtte i brug for at sikre, at bolden var i mål til 2-1.

I anden gruppekamp mod Peru vandt Frankrig en smal 1-0-sejr takket være Kylian Mbappes scoring i et opgør, hvor Peru var godt med.

- Lad os ikke glemme, at Peru er et godt hold. Vi havde det svært, men 1-0 var det bedst mulige resultat, siger Giroud.

Frankrig møder Danmark den 26. juni, hvor Australien møder Peru.

Begge kampe spilles klokken 16.

/ritzau/