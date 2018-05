Giro-etter forærede etapesejr til holdkammerat

Catania. Mitchelton-Scott løb med det hele på 6. etape af Giro d'Italia.

Esteban Chaves tog sig af etapesejren på toppen af vulkanen Etna, mens Simon Yates kørte sig i den lyserøde førertrøje.

De to kørte sammen over stregen, efter at Yates var kørt op til sin holdkammerat. Men Yates forærede sejren til colombianeren, der længe lå alene i front.

- Chaves havde været i aktion hele dagen, så han fortjente sejren, siger Yates ifølge nyhedsbureauet AFP.

Yates angreb fra de øvrige forfølgere med lidt mere end en kilometer til mål. Det gjorde han, på trods af at holdkammeraten lå til at køre alene i mål.

- Jeg var virkelig godt kørende, så jeg kiggede tværs over vejen, og alle så på hinanden. Så tog jeg chancen, siger han.

Simon Yates overtog førertrøjen fra BMC-rytteren Rohan Dennis, der sluttede et stykke fra konkurrenterne og gled ned på sjettepladsen i det samlede klassement.

Chaves lagde sig på tredjepladsen bag Yates og Sunwebs Tom Dumoulin. Han er jublende lykkelig for torsdagens sejr.

- Det er utroligt. Jeg havde brug for det her i mit comeback til Giroen efter at have været væk sidste år.

- Det var en virkelig hård etape til sidst. Først og fremmest vil jeg gerne takke Jack Haig (holdkammerat, red.) for at føre så meget i udbruddet. Samarbejdet med Yates var som en drøm, siger Chaves.

Fredag kommer rytterne igen tættere på havets overflade på den flade etape, der slutter i Praia a Mare.

/ritzau/