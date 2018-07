Geraint Thomas til eksamen: Jeg forventer det værste

Cykelrytteren Geraint Thomas tager hul på de vigtigste dage i sin karriere med fredagens udmarvende etape i Tour de France.

Her skal waliseren forsvare sin gule førertrøje på løbets sidste udfordringer i bjergene, hvor nogle af rivalerne formentlig ser en spinkel chance for at fravriste Sky-rytteren den samlede sejr.

»Det bliver en stor prøvelse for mig. Det bliver en etape, som holdet skal kontrollere det meste af dagen. På sidste stigning kommer det til at handle om, hvordan benene har det,« siger Geraint Thomas.

Han er forberedt på en urolig dag i sadlen, for feltet skal over tre store bjerge på den 200,5 kilometer lange etape.

»Jeg forventer det værste og håber det bedste. Jeg regner med en masse angreb helt fra starten for at komme i udbrud. Måske endda på Col du Tourmalet halvvejs på etapen og helt sikkert på den sidste stigning.«

»Det er sidste bjergetape, og nogle vil forsøge sig. Samtidig vil de også have et øje på enkeltstarten (lørdag, red.). Det bliver interessant, men vi har kørt godt indtil nu, og forhåbentlig kan vi holde den gående en dag mere,« siger Thomas.

Etapen bliver også den første, hvor den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome kan blive sat til at agere hjælperytter for sin mangeårige hjælper.

Thomas satser dog på, at det ikke bliver aktuelt.

»Forhåbentlig behøver vi ikke at bruge Froome, forhåbentlig er vi i overtal, så han sådan set bare skal følge med. Men alene det at have ham til min disposition er fænomenalt,« siger Geraint Thomas.

