Fyret Silkeborg-træner: Vi kunne have vendt det

Den fyrede Silkeborg-træner Peter Sørensen er ærgerlig, skuffet og ked af over, at han tirsdag har mistet sit job.

Det fortæller han til TV2 Sport, efter at klubbens ledelse tirsdag valgte at fyre ham.

Det skete på baggrund af en skidt start i 1. division for superliganedrykkeren, der blot har et enkelt point efter tre spillerunder.

»Jeg tror, at vi kunne have klaret det her ved at stå sammen i stedet for at splitte os,« siger Peter Sørensen til TV2 Sport.

Træneren indikerer, at Silkeborg-ledelsen har truffet den nemme beslutning ved at fyre ham.

»Man har ikke kunne finde noget under de sten, man har vendt, eller få mistillid udtalt fra nogen af dem, man kunne vægte udtalelser fra, og så ender man alligevel med at tænke: 'Nå, men vi må nok alligevel fyre træneren'.«

»Det, synes jeg, er en uheldig mekanisme,« siger han.

Peter Sørensen havde titel af manager i Silkeborg, hvilket betød, at han både varetog jobbet som cheftræner og sportsdirektør.

Silkeborg har tirsdag genindsat udviklingschef Jesper Stüker som sportschef og arbejder på at finde en ny cheftræner.

Silkeborg, der ligger næstsidst i 1. division, møder på søndag Roskilde på udebane.

