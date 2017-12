Fuglsangs tidligere rival satser på Giro d'Italia

Cykelrytteren Jakob Fuglsang (Astana) kan få en farlig konkurrent mindre at bekymre sig om, når han til sommer skal jagte en topplacering i Tour de France.

Den tidligere kaptajnkollega og rival på Astana-holdet Fabio Aru har nemlig besluttet sig for at satse på Giro d'Italia i 2018, hvor han kører for UAE Emirates.

Ifølge cyclingnews.com siger Aru til den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, at han indleder sæsonen med højdetræning i januar.

- Derefter kører jeg Tirreno-Adriatico og formentlig Liège-Bastogne-Liège før Giroen. Resten af programmet skal først falde på plads, siger Fabio Aru.

Deltagelse i Giro d'Italia udelukker ikke at han stiller til start i Tour de France senere på sommeren. Men erfaringerne har vist, at det er næsten umuligt at ramme en formtop i begge løb.

Derfor spekuleres der nu i, at Dan Martin, en anden prominent tilgang til UAE Emirates, bliver holdets klassementhåb i Touren. I 2017 blev ireren samlet nummer seks i det franske løb.

I samme Tour-udgave delte Aru og Fuglsang rollen som kaptajn på Astana-holdet, men samarbejdet mellem de to frontfigurer kom aldrig til at fungere optimalt.

Det kom især til udtryk på 9. etape, hvor det på sidste bjerg lykkedes Fuglsang at skabe et hul til favoritgruppen på omkring et halvt minut.

I stedet for at forholde sig afventende accelererede Aru adskillige gange og var på den måde med til at indhente sin danske holdkammerat.

Mens Aru altså retter blikket mod hjemlandet store etapeløb i den kommende sæson, ligger det fast, at Fuglsang bliver kaptajn for Astana i Touren.

/ritzau/