Fuglsang ser plads til forbedring på sit danskerhold

Den foreløbige bundlinje er i plus, men mellemregningerne har ikke altid siddet lige i skabet.

For Astana og holdkaptajn Jakob Fuglsang har første del af Tour de France været en noget blandet fornøjelse.

Det er positivt, at det er lykkedes at bringe Fuglsang frem til en syvendeplads i klassementet foran mange af topfavoritterne.

Men som hold har det dansk dominerede mandskab ikke altid fungeret, som kaptajnen havde håbet.

»Vi har haft nogle dage, hvor det har fungeret super godt og nogle, hvor det er gået mindre godt. Nogle dage har vi lavet fejl, men vi har også skullet afveje, hvor mange kræfter vi kunne og skulle bruge.«

»Det har ikke været lige godt hver dag, men jeg har måske heller ikke selv været lige god hver dag,« siger Jakob Fuglsang.

Ved flere lejligheder har holdets ryttere siddet for langt fra hinanden, senest illustreret på søndagens brostensetape, hvor et kamera fangede Fuglsang i gang med at råbe på hjælp over radioen.

»Måske har jeg som kaptajn ikke forlangt nok af dem. Måske har jeg også taget en forkert beslutning om, hvor det var rigtigt at sidde i feltet.«

»Det handler selvfølgelig også om, at vi ikke har et superhold på de flade veje. Vi har ikke ham fyren på 100 kilo, som man kan sidde bagved i flere timer, så det er ligesom at sidde bag en lastbil.«

»Der er ikke uanede mængder af kræfter, og vi skulle gerne hele vejen til Paris,« siger Jakob Fuglsang.

Mens præstationerne har været op og ned på de almindelige etaper, kørte Astana overraskende godt på holdtidskørslen, selv om holdet var svækket af at måtte undvære erfarne Luis León Sanchez.

Tirsdag begynder den bjergrige del af løbet, og her er det op til folk som Jesper Hansen og Tanel Kangert at levere førstehjælp til kaptajnen.

/ritzau/