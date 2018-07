Fuglsang før sidste Tour-uge: Det ser svært ud med top-3

Med knap fire et halvt minut op til Tom Dumoulin på tredjepladsen i Tour de France-klassementet er der i dobbelt forstand noget af et bjerg at bestige for Jakob Fuglsang i løbets sidste uge.

Målet om en plads på podiet bliver svært at indfri, erkender den danske Astana-kaptajn, der har tre bjergetaper og en enkeltstart til at indhente det forsømte.

De to øvrige etaper - den flade 18. etape og paradekørslen til Paris - kommer næppe til at gøre nogen forskel.

»Det ser svært ud. Det vil jeg ærligt indrømme. Men jeg har stadig mod på at kæmpe for det. Om det så bliver top-5 i stedet, eller om det bliver, som det er nu, det må vi se i Paris«, siger Fuglsang.

Nemmere bliver det ikke af, at de fire øverste i den samlede stilling, Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin og Primoz Roglic alle er stærke i enkeltstart.

Derfor satser Fuglsang på, at han kan vinde tid på bjergetaperne. Men man kommer næppe til at se ham kaste sig ud i vilde angreb.

»Først og fremmest håber jeg på, at der er nogen af de andre, der brænder sammen. Når man ser, hvor hård den sidste uge er, er det vigtigt, at man kører mere med hovedet end med hjertet.«

»Jeg skal forsøge at køre mit eget løb i stedet for at gå med i noget hovedløst eller febrilsk.«

»Derefter handler det om at finde de punkter, hvor jeg kan gøre noget. Hvor jeg kan gå efter etapesejren, samtidig med at jeg tager tid«, siger Jakob Fuglsang.

Håbet er også, at han selv kan hæve niveauet yderligere i den sidste uge, som han kører ind i på en niendeplads i klassementet.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg ikke, at jeg har haft de bedste ben eller har kørt op til mit bedste indtil videre. Jeg håber virkelig, at jeg kan vise mere i Pyrenæerne«, siger Fuglsang.

Den 33-årige dansker er 6 minutter og 14 sekunder efter førende Geraint Thomas inden løbets sidste seks etaper.

