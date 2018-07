Fuglsang efter perfekt Tour-åbning: Sendte et signal

Cykelrytteren Jakob Fuglsang kunne ikke ønske en meget bedre indledning på Tour de France, end den han fik lørdag eftermiddag.

Ikke nok med, at han selv slap for uheld på 1. etape - flere af klassementrivalerne tabte tid efter styrt og punkteringer i slutfasen.

»Det var en rigtig Tour-etape med rundkørsler i massevis. Det gik godt, og jeg tabte ingen tid. Umiddelbart så det ud til at blive en let etape, men i Touren skal man ikke tage noget for givet,« siger Jakob Fuglsang.

Den colombianske sprinter Fernando Gaviria (Quick-Step) vandt efter en massespurt, men Fuglsang placerede sig så godt i slutfasen, at han kom i mål som nummer ni.

Samtidig kunne han se Chris Froome og Richie Porte tabe 51 sekunder, mens Nairo Quintana tabte endnu mere.

»Det betyder meget at sidde med helt fremme. Det er selvfølgelig også et signal til de andre, om at jeg er kommet for at være med og er klar.«

»Det er godt at have lidt i banken. Det er sådan en dag, der giver moral til holdet. Nogle af de andre betalte nogle dyre lærepenge og vil nu forsøge at tage revanche,« forudser Fuglsang.

Det var landsmanden Michael Valgren, der fragtede Fuglsang sikkert igennem de sidste kilometer, og han ser gode takter i holdpræstationen på førstedagen.

»Det handlede kun om en ting, nemlig at holde Jakob fremme. Jakob er en dejlig kaptajn at køre for, der er ikke så meget stress.«

»Vi er alle sammen klar på opgaven, og det kan man mærke. Jakob sidder aldrig alene. Det er ikke sådan, at hele holdet sidder rundt om ham hele tiden, men hvis han har tre-fire stykker hele tiden, så er alt godt,« siger Valgren.

Søndagens 2. etape byder på 182,5 fortrinsvis flade kilometer.

