Fuglsang afviser bjergproblemer: Havde kontrol over det

Le Grand-Bornand. Cykelrytteren Jakob Fuglsang melder alt under kontrol på tirsdagens Tour de France-etape, der bød på løbets første bjergudfordringer.

Det så ellers ud, som om danskeren kun hang på favoritfeltet med det yderste af neglene op til toppen af sidste bjerg, Col de la Colombière. Men han var klar over, at han ikke behøvede gå op i det røde felt.

- Det "nev" lidt i benene hen over toppen. Men jeg vidste godt, at toppen var lige rundt om hjørnet, så jeg kunne tillade mig at fire lidt i stedet for at køre over evne, siger Jakob Fuglsang.

Han kom med alle klassementfavoritterne i mål på en 14.-plads og rykker op som en samlet nummer fire.

Nogen specielt begivenhedsrig bjergpremiere blev det dog aldrig, og det kan man takke både Sky-holdet og vinden på sidste bjerg for.

- Sky kontrollerede det, og de ville formentlig også gerne lige i gang.

- Der var modvind op ad Colombière efterfulgt af en relativt nem nedkørsel, så det var meget svært at gøre noget.

- Det var i princippet kun Dan Martin, der forsøgte sig, og han er jo lidt bagefter, så han følte nok, at han skulle prøve noget. For os andre ville det næsten være skønne spildte kræfter at forsøge alt for meget, siger Fuglsang.

Han er udmærket tilfreds med holdindsatsen og roser Michael Valgren og Magnus Cort for en perfekt "aflevering" til de to sidste stigninger.

Derefter sad Jesper Hansen ved Fuglsang et langt stykke op mod sidste top. Hansen var ellers lige ved at blive fanget i et bizart styrt i den neutrale zone, før løbet overhovedet var skudt i gang.

- Der var nogen, der styrtede hen over mit baghjul, og nogen der styrtede foran mig, men jeg blev ikke fanget, siger Jesper Hansen.

10. etape blev vundet af Julian Alaphilippe, mens Greg Van Avermaet øgede føringen i den samlede stilling.

