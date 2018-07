Fuglene er ikke i tvivl: England vinder

De tror og håber og beder til højere magter:

Millioner af englændere har set deres fodboldlandshold nå semifinalen og krydser fingre for dets kamp mod Kroatien i aften.

Holdet med Gareth Southgate som træner og angriberen Harry Kane som populær anfører har samlet nationen i en tid med trængsler på den politiske front.

Fodbold på landsplan har endda afløst klubfodbold briternes foretrukne sportsgren.

Men man kan aldrig være sikker. England vandt senest VM i 1966 - hvilket for en ægte brite vil sige for evigheder siden.

Så holdets mange fans har de seneste dage plastret internettet til med diverse forudsigelser og sjove memes - alt sammen i forsøget på mobilisering af de kosmiske kræfter.

Folk på stadion synger gerne frasen »It’s coming home« fra bandet The Lightning Seeds' største hit, Three Lions.

Humoristiske typer har så lagt refrænet hen over scener fra berømte film - lidt som en bøn til de højere magter.

Man kan for eksempel bede oprørsbevægelsen fra »The Matrix« om hjælp:

What if I told you it's coming home? pic.twitter.com/sUjxFLkGJo — Puppy (@puppyvybes) 3. juli 2018

Eller man kan være lidt selvironisk og føle med den søde og lidt kiksede Shrek fra filmen af samme navn:

Whoever done this has too much time on their hands, unreal though#ItsComingHome pic.twitter.com/QnAac2RGSK — Rhys (@rhysgoode1) 5. juli 2018

Og når man kan få frasen flettet ind i manuskriptets egne ord, har man næsten vundet allerede - som her fra slutningen af »Dunkirk«:

MADE A MEME BECAUSE #ITSCOMINGHOME pic.twitter.com/SMgqzxoRVk — Teddy Souter (@deedtryouts) 7. juli 2018

Men alt slår fuglenes berømte intuition. En komiker som Bill Bailey spurgte kyllingerne derhjemme til råds før kampen mod Sverige forleden og fik det rigtige svar:

The Chicken of Destiny has spoken #ENGSWE pic.twitter.com/DUvnP1UAYV — Bill Bailey (@BillBailey) 7. juli 2018

Så da han for få timer siden gentog succesen, kunne alle ånde lettet op. For ænderne valgte éntydigt England som vinder i aften:

The Ducks of Destiny have spoken! #ENGCRO pic.twitter.com/STlojjJib4 — Bill Bailey (@BillBailey) 10. juli 2018

Om de vingede væsner skulle bruge mere end ét forsøg, vides ikke med sikkerhed.