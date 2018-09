Frustreret City-forsvarer: Vi har sat os selv under pres

København. Manchester City-stjernerne er allerede under pres i Champions League, efter at det engelske mesterhold noget overraskende åbnede turneringen med at tabe 1-2 til Lyon på hjemmebane.

Det erkender landsholdsstopperen John Stones ovenpå en frustrerende kamp på Etihad Stadium.

- Det er dybt skuffende. At lukke to mål ind på den måde er meget frustrerende.

- Vi har sat os selv under pres for at vinde den næste kamp. Vi vidste, at Lyon var et godt hold, og vi viste dem respekt. Vi kommer igen, siger John Stones ifølge The Guardian.

Lyon førte 2-0 ved pausen, men i anden halvleg fik Bernardo Silva tændt et håb hos hjemmeholdet.

Det lykkedes dog ikke Manchester City at redde et point, og målscoreren mener da heller ikke, at holdet spillede op til sædvanlig standard.

- Vi pressede ikke med den samme intensitet, som vi normalt gør, og de scorede to gange. Vi var ikke gode nok.

- Det var ikke den måde, vi ønskede at starte på, men sådan er det. Vi er ikke favorit, men vi har et godt hold og vil forsøge at gøre det bedre end i sidste sæson, siger Bernardo Silva.

Manchester City skal til Tyskland i næste spillerunde, hvor holdet gæster Hoffenheim.

