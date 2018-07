Froome går ned til sidst i Quintana-opvisning i Touren

Saint-Lary-Soulan. Colombianske Nairo Quintana (Movistar) triumferede, og waliseren Geraint Thomas (Sky) beholdt den gule førertrøje, da cykelrytterne i Tour de France onsdag kørte 17. etape.

Etapen i Pyrenæerne var kun på 65 kilometer, men den indeholdt to kategori 1-stigninger og til sidst en hård afslutning opad uden for kategori på 16 kilometer.

Først på den afsluttende stigning kom der for alvor gang i sagerne blandt favoritterne, og her viste det sig, at Chris Froome (Sky) næppe vinder Touren for femte gang i karrieren.

Nairo Quintana fik oprejsning for et ellers skuffende Tour de France, da han kørte alene over målstregen.

Geraint Thomas kom endnu tættere på den samlede sejr i kampen mod sin holdkammerat Chris Froome og Tom Dumoulin fra Sunweb-holdet.

Froome gik ned på afslutningen og har med stor sandsynlighed forspildt sin chance for at vinde i år.

