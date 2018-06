Frit valg af dæk giver Magnussen fordel trods 11.-plads

Montreal. Kevin Magnussen har ti kørere holdende foran sig, når søndagens Formel 1-løb i Montreal starter, men den beskedne placering kan vise sig at være en fordel for den danske Haas-kører.

- Jeg er superglad egentlig. Jeg fik det bedste ud af det og er glad for, at jeg fik det til at hænge sammen, siger han til TV3+ om lørdagens kvalifikation.

Mekanikerne på Haas-holdet havde ændret en smule på bilens setup, inden kvalifikationen begyndte, fortæller han.

- Det gav, hvad jeg skulle bruge, siger Magnussen.

I modsætning til de forreste ti biler kan Magnussen og kørerne bag ham frit vælge, hvilke dæk de vil starte med.

De ti hurtigste i kvalifikationen skal derimod starte med den type dæk, som de satte deres bedste tid på.

Det betyder, at Sergio Perez og Carlos Sainz, der er placeret lige foran danskeren, skal starte på hypersoft, der er den blødeste dæktype.

Det kan ifølge TV2 blive en fordel for Magnussen, at han kan vælge et hårdere dæk end hypersoft og køre længere på det, hvilket kan blive en fordel mod løbets slutning.

- Nummer 11 er skidegodt, fordi vi har frit valg på vores dæk i morgen, og det giver en del. Jeg vil hellere starte som nummer 11, end jeg vil starte som nummer 10 eller 9, siger Kevin Magnussen.

/ritzau/