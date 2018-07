Fransk legende skal hjælpe Belgien med at slå Frankrig

Tirsdag aften støder Frankrig og Belgien sammen i et naboopgør om en plads i VM-finalen i fodbold.

Spillerne kender hinanden godt fra klubber i blandt andet England, men Belgien kan stille med en mand, som har indgående kendskab til fransk landsholdsfodbold.

Nemlig den tidligere franske stjerneangriber Thierry Henry, som er assistenttræner for Belgien.

Henry har rekorden for flest mål på det franske landshold og har vundet VM for nationen i 1998. Det er derfor en fransk landsholdslegende, som nu forsøger at bremse franskmændene.

Situationen med Henry som Frankrigs modstander er underlig, mener blandt andre den franske angriber Olivier Giroud.

»Det er bizart at have Thierry (Henry, red.) mod os i den her kamp. Jeg vil være meget stolt over at vise Thierry, at han valgte den forkerte lejr,« siger Giroud ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kampen mellem nabolandene har fyldt avisforsiderne i begge lande. Ifølge Reuters skriver den franske avis Aujourd'hui en France, at "det er mere end en kamp" på forsiden, som også viser den ikoniske franske tegneseriefigur Asterix og den belgiske figur Tintin.

12 af Belgiens spillere har base i den engelske Premier League, mens det samme gør sig gældende for fem franske spillere.

Ifølge den belgiske midtbanespiller Nacer Chadli, der scorede det afgørende mål til 3-2 mod Japan i ottendedelsfinalen, kan kendskabet til franskmændene bruges til Belgiens fordel.

»Vi kender alle de her spillere så godt. Vi kender dem på et taktisk niveau, vi ved, hvad de er i stand til, og vi kender deres individuelle kvaliteter,« siger han.

Det samme kan dog gøre sig gældende for Frankrig, mener Giroud.

Det er blandt andet fire holdkammerater fra Chelsea, som skal kæmpe om avancement til finalen. Her er tale om Belgiens målmand Thibaut Courtois og anfører Eden Hazard mod Frankrigs N'Golo Kanté og Giroud.

Nabofejden starter klokken 20 dansk tid.

Belgien kan spille sig i sin første VM-finale nogensinde og Frankrig i sin første siden 2006.

/ritzau/